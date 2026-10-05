Medaglie d’oro al Merito Sportivo per Andrea Scalella, Gabriele Fanciullacci, Silvia Tafi e Alfredo Marino. Oltre 3.000 atleti da tutta Italia protagonisti di una grande giornata dedicata ai valori dello sport

All’Olimpico premiati i Campioni Nazionali Libertas –

ROMA – Una grande festa dello sport ha animato lo Stadio Olimpico di Roma nella giornata del 3 ottobre, trasformando uno dei luoghi simbolo dello sport italiano nel palcoscenico della grande famiglia Libertas.

Nel corso dell’evento sono stati premiati i Campioni Nazionali Libertas Andrea Scalella, Gabriele Fanciullacci, Silvia Tafi e Alfredo Marino, ai quali sono state conferite le medaglie d’oro Libertas CONI al Merito Sportivo, prestigioso riconoscimento che celebra l’impegno, i risultati raggiunti e il valore del percorso sportivo.

A rendere ancora più significativa la giornata è stata la partecipazione di oltre 3.000 atleti provenienti da tutta Italia, protagonisti di un appuntamento capace di unire competizione, passione, condivisione e senso di appartenenza.

Ad aprire l’evento è stato il Presidente del Centro Nazionale Sportivo Libertas, Andrea Pantano, che nel suo intervento ha richiamato l’importanza dei valori dello sport e della sua funzione educativa e sociale.

Una cornice di pubblico straordinaria ha accompagnato la manifestazione: più di 15.000 persone hanno infatti partecipato con entusiasmo alla grande sfilata degli atleti, regalando all’Olimpico un colpo d’occhio particolarmente suggestivo.

Atleti, famiglie, società sportive e appassionati si sono ritrovati insieme per condividere una giornata nella quale lo sport è stato protagonista non soltanto attraverso i risultati e i riconoscimenti, ma soprattutto attraverso quei valori di impegno, rispetto, sacrificio, aggregazione e partecipazione che rappresentano il cuore dell’attività sportiva.

La premiazione di Andrea Scalella, Gabriele Fanciullacci, Silvia Tafi e Alfredo Marino ha rappresentato uno dei momenti più significativi della manifestazione, coronando una giornata di festa che ha saputo raccontare la forza dello sport come strumento capace di unire generazioni, territori e comunità.

Lo Stadio Olimpico ha così fatto da cornice a un evento nazionale che resterà nel ricordo dei partecipanti: migliaia di persone unite sotto gli stessi colori e dalla stessa passione per lo sport.