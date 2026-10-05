Da ottobre riparte il progetto didattico dell’Associazione Natura per Tutti APS. Attività all’aperto, laboratori ed esplorazione degli ecosistemi per avvicinare gli studenti all’ambiente e agli obiettivi dell’Agenda 2030

“La Scuola nel Bosco” torna tra natura e sostenibilità: al via l’edizione 2026/2027 –

Imparare uscendo dalle aule, osservando da vicino la natura e trasformando boschi, oasi e aree protette in veri e propri laboratori didattici. Con questo spirito torna, a partire da ottobre, “La Scuola nel Bosco”, il progetto dell’Associazione Natura per Tutti APS che inaugura l’edizione 2026/2027 con nuovi percorsi dedicati alla conoscenza dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

L’iniziativa nasce dall’esperienza dell’associazione, attiva sul territorio dal 2006 con l’obiettivo di promuovere una cultura maggiormente rispettosa dell’ambiente e della natura. Al centro delle sue attività ci sono la conoscenza e il rispetto degli animali, delle piante e degli ecosistemi, attraverso progetti di educazione ambientale e divulgazione naturalistica.

“La Scuola nel Bosco” punta in particolare su un approccio laboratoriale e pratico, costruito secondo il modello dell’outdoor education. Il contatto diretto con la natura diventa così parte integrante dell’esperienza educativa: gli studenti possono conoscere ed esplorare gli ecosistemi naturali attraverso attività capaci di affiancare e arricchire il lavoro svolto quotidianamente dagli insegnanti in classe.

Un modo diverso di fare scuola, dunque, nel quale l’ambiente non rappresenta soltanto un argomento da studiare sui libri, ma uno spazio da vivere, osservare e comprendere. I percorsi proposti sono inoltre sviluppati in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con i programmi di educazione civica dedicati allo sviluppo sostenibile.

Particolare attenzione viene riservata alle esigenze delle singole realtà scolastiche. Dirigenti e insegnanti possono infatti costruire insieme all’associazione una proposta didattica calibrata sulle necessità specifiche della classe, rendendo il progetto adattabile alle differenti fasce d’età.

Le attività si svolgeranno nelle strutture gestite dall’Associazione Natura per Tutti APS, tra cui l’Oasi Naturale del Bosco di Palo e il Centro di Educazione Ambientale “La Fattoria degli Animali”, ma anche in numerose aree naturalistiche del territorio circostante. Tra quelle indicate figurano la Palude di Torre Flavia, Canale Monterano e la Caldara di Manziana.

L’edizione 2026/2027 si propone quindi come un’occasione per riportare bambini e ragazzi a un rapporto più diretto con il territorio, facendo della natura uno strumento di conoscenza e sensibilizzazione e affiancando alla didattica tradizionale un’esperienza concreta sul campo.

Per gli insegnanti interessati è possibile richiedere il materiale informativo all’Associazione Natura per Tutti APS al numero 331 3921324 oppure all’indirizzo e-mail info@naturapertutti.it.