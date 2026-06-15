RFI comunica variazioni ai servizi regionali e interregionali della direttrice tirrenica per consentire interventi di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura

Dal 15 giugno al 31 luglio 2026 lavori sulla linea Roma–Civitavecchia–Pisa: modifiche alla circolazione ferroviaria –

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha annunciato modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Roma–Civitavecchia–Pisa nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 luglio 2026. Le variazioni, legate a lavori programmati lungo la direttrice tirrenica, interesseranno numerosi collegamenti regionali e interregionali.

Secondo quanto comunicato da RFI, alcuni treni subiranno modifiche di orario, limitazioni di percorso o cancellazioni, con possibili servizi sostitutivi nelle tratte interessate dagli interventi. Le variazioni riguarderanno in particolare i collegamenti tra Roma, Civitavecchia, Grosseto, Livorno e Pisa.

Gli interventi fanno parte di un piano di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria finalizzato a migliorare l’affidabilità e la sicurezza della rete. Per questo motivo, RFI invita i viaggiatori a verificare preventivamente la situazione del proprio treno prima della partenza.

Per consultare l’elenco completo delle modifiche, degli orari aggiornati e dei provvedimenti previsti per ciascun collegamento, i passeggeri possono consultare l’avviso pubblicato sul portale Infomobilità di RFI.

Le variazioni saranno in vigore nelle diverse fasi di lavorazione previste tra il 15 giugno e il 31 luglio 2026, secondo il calendario operativo stabilito dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria.

Per consultare l’avviso completo: Portale Infomobilità RFI – Linea Roma-Civitavecchia-Pisa