Cresce l’attesa per la finale: la Dinamo Ladispoli è pronta

A Ladispoli per gli appassionati di basket c’e’ elettricita’ nell’aria: domani ad Anagni si gioca la finale di Coppa Lazio per la categoria Under 15 Gold e tutti sono pronti a stringersi attorno alla Dinamo per spingerla verso un traguardo che sarebbe storico per la giovane societa’ ladispolana.

Nonostante una stagione nata ”storta”, piena di imprevisti, di piccoli e grandi problemi praticamente quotidiani, costellata di infortuni anche gravi, la Pallacanestro Dinamo Ladispoli ha saputo mantenere le giuste motivazioni e ora è a un passo dal raggiungere un obiettivo molto importante che premierebbe i sacrifici e l’impegno di tutto il movimento societario, dal minibasket alla prima squadra di Serie D.

Lo staff tecnico e’ concentrato, i ragazzi sono carichi e nel pomeriggio effettueranno l’ultima rifinitura tecnico/tattica prima dell’ultima trasferta della stagione, verso quel Pala BancaAnagni dove si prevede ci sara’ un tifo colorato e chiassoso: sarà molto più di una partita di basket giovanile, sarà una serata di sport, orgoglio e appartenenza.

“Sara’ un pomeriggio bello, emozionante e sicuramente ce lo godremo fino in fondo“ – dichiara il Presidente Luigi Fois in questa vigilia – “Se vinceremo sara’ stupendo, se perderemo faremo i complimenti agli avversari dell’Academy Basket Terracina e saremo comunque contenti di essere arrivati fino in fondo. Correttezza, lealtà e cuore Dinamo: questa è la nostra identità, questa è la nostra forza.”

Il conto alla rovescia è cominciato. Forza Dinamo!