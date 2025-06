l’IC Ladispoli 1 in prima linea per la biodiversità per la giornata mondiale delle api. Presente anche il Sindaco Grando

Ogni anno si celebra la Giornata mondiale delle api, un’occasione importante per ricordare il ruolo fondamentale che questi piccoli, straordinari insetti svolgono nei processi naturali, in particolare nell’impollinazione. Le api, infatti, sono custodi silenziose della biodiversità e garanti dell’equilibrio ecologico. La loro sopravvivenza è però sempre più minacciata da cambiamenti climatici, inquinamento, uso indiscriminato di pesticidi e perdita di habitat naturali. Proprio per sensibilizzare la cittadinanza su questi temi cruciali, la giornata è diventata, in tutto il mondo, un momento per organizzare manifestazioni, eventi e incontri volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono alle api di svolgere il loro prezioso lavoro.



L’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 ha scelto di celebrare questa ricorrenza coinvolgendo gli alunni in un percorso interdisciplinare che si è concluso con un flash mob davanti al Municipio di Ladispoli. Le classi coinvolte sono state la 1A, guidata dalle insegnanti Ribaudo e Rizzo, la 2A con le insegnanti Luciani e Tufano, la 2C con le insegnanti Cernuschi e Cammilletti e la 3A, seguita dagli insegnanti Liolli, Mastrella, Fossa e Sorbo. È stato un momento di grande partecipazione e coinvolgimento, che ha visto la presenza entusiasta di numerosi genitori, del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, dell’assessore alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Margherita Frappa, e della dirigente scolastica dell’Istituto, prof.ssa Antonella Mancaniello. La loro partecipazione ha reso ancora più significativo l’impegno della scuola nel sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alla cura del bene comune. Il progetto ha interessato le classi, affrontando il tema delle api non solo dal punto di vista scientifico — studiando il loro ciclo di vita, la loro organizzazione sociale e il ruolo nell’ecosistema — ma anche sotto il profilo della cittadinanza attiva.



Gli insegnanti, infatti, hanno proposto attività volte a sviluppare negli studenti una consapevolezza nuova: quella del ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella tutela dell’ambiente. Il rispetto di tutte le forme di vita, la cura del bene comune e la difesa della biodiversità sono diventati i valori guida di un percorso formativo che ha unito conoscenza, creatività e impegno sociale. Durante il flash mob, gli alunni hanno dato vita a un momento di grande impatto visivo ed emotivo, indossando abiti a tema, esponendo cartelloni informativi, recitando slogan e cantando insieme per attirare l’attenzione sul destino delle api e, con esse, del nostro pianeta. Ancora una volta, l’IC Ladispoli 1 si è dimostrato scuola attenta ai temi dell’educazione ambientale, promotrice di iniziative che uniscono saperi e valori, e che formano cittadini più consapevoli, più responsabili, più capaci di prendersi cura del mondo che li circonda.