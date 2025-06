Komen a Cerveteri per la “Carovana della Prevenzione”

Il 16 giugno dalle 09:00 alle 15:00 una giornata di screening oncologici gratuiti

Il Comune di Cerveteri e la Città Metropolitana di Roma Capitale, in collaborazione con Komen Italia, organizzano una giornata di screening oncologico gratuita nell’ambito del progetto “Carovana della Prevenzione”, patrocinato dal Dicastero per l’Evangelizzazione per il Giubileo 2025.

La “Carovana della Prevenzione” è un programma nazionale itinerante di promozione della salute che si svolgerà lunedì 16 giugno dalle ore 9.00 alle ore 15.00 in Piazza Aldo Moro.

Saranno erogate visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei:

Tumori al seno (mammografia per donne fra i 40 e i 49 anni e over 74, ed ecografia senologica per under 40)

Tumori e patologie della tiroide

Percorsi di prevenzione primaria con consulenze nutrizionali

L’iniziativa è rivolta alle donne non inserite nelle liste di screening della Regione Lazio.

Per prenotare la visita accedere alla seguente piattaforma: https://komen.it/evento/cerveteri-16giugno2025/

Un’opportunità importante per promuovere la salute e prevenire le malattie oncologiche.

«Invito tutte le donne, ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che non rientrano nei percorsi di screening della Regione Lazio, in particolare le più giovani, ad approfittare di questa straordinaria occasione di prevenzione gratuita. La prevenzione è vita: prendersi cura di sé stesse è il primo passo per proteggere la propria salute e il proprio futuro».