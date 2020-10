Covid Ladispoli, Flavia Servizi: “Sportello Servizio Idrico, ricevimento solo su appuntamento”

Share Pin 0 Condivisioni

Così in una nota Flavia Servizi: “La Flavia Servizi rende noto che, vista l’emergenza sanitaria in corso, l’accesso allo Sportello utenti per il Servizio Idrico da mercoledì 28 ottobre sarà solo su appuntamento il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00. Potrà accedere allo Sportello solo un utente alla volta. Per prenotazioni chiamare lo 06-5126365 o inviare una mail a [email protected]”