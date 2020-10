Share Pin 0 Condivisioni

Multe elevate dalla Polizia Locale attraverso gli autovelox mobili

Cerveteri, eccesso di velocità nel centro urbano

Oltre trenta verbali per eccesso di velocità nel centro urbano della città etrusca. Questi i numeri relativi ai primi giorni di ‘attività’ degli autovelox mobili utilizzati dalla Polizia Locale di Cerveteri per contrastare le infrazioni al codice della strada.

Dopo le numerose segnalazioni arrivate dai cittadini, il Comando di Polizia Locale guidato dal Commissario Capo Maggiore Cinzia Luchetti, ha attivato questo importante servizio di prevenzione lungo le arterie stradali della città maggiormente oggetto di lamentele sull’eccesso di velocità.



I controlli si sono concentrati soprattutto su via Fontana Morella direzione mare, via Doganale, via Settevene Palo Nuova e via Benedetto Marini a Cerenova. Questo tipo di autovelox, essendo mobile, non necessita di autorizzazioni da parte della Prefettura.