Coronavirus: Asl Roma 4 invita i suoi utenti alla responsabilità personale

Covid-19: Asl Roma 4 invita i suoi utenti alla responsabilità personale –

Così in una nota Asl Roma 4: “La Asl Roma 4 invita i suoi utenti alla responsabilità personale. La criticità del momento e l’evidenza rilevata dal tracciamento di alcuni casi, devono riportare ognuno di noi a pensare responsabilmente al proprio comportamento etico nei confronti della collettività. Lo abbiamo detto infinite volte, ma continuiamo a raccomandare le uniche misure che possono aiutare tutti noi ad arrestare questo momento così difficile per tutti: rispetto per le regole del distanziamento, mascherina per proteggere voi stessi e gli altri, evitare tutte le forme di aggregazione, avere cura dell’igiene delle mani. Ognuno deve eleggersi controllore di sé stesso, la singola persona deve responsabilizzare le proprie azioni e i rapporti interpersonali fuori dal nucleo familiare. Chiediamo a ognuno di voi di essere responsabile di sé stesso. Solo insieme possiamo sconfiggere questo virus.”