Covid, Fiumicino: chiusa per 14 giorni la scuola Rodano

Lo dichiarano il sindaco Esterino Montino e la dirigente scolastica della scuola Rodano Letizia Fissi

“Alla scuola elementare Rodano di Isola sacra sono stati riscontrati pochi minuti fa diversi casi di positivi al coronavirus, sia tra il personale che tra gli alunni, di cui due alla variante inglese. Per questo motivo la Asl ha deciso di far chiudere la scuola per 14 giorni, ovvero il tempo necessario alla quarantena. Nei giorni di chiusura della scuola si provvederà alla sanificazione di tutti i locali, in vista della riapertura della stessa. LA Asl intanto proseguirà la mappatura dei contatti”.

