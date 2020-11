Covid-19, il ministro Boccia: “Parlare di cenoni e feste è fuori luogo”

Share Pin 2 Condivisioni

“Discutere di cenoni e feste con 600-700 morti al giorno lo trovo davvero fuori luogo”.

Così il ministro per i rapporti col parlamento Francesco Boccia a ‘La vita in diretta’.

Poi una battuta sugli spostamenti fra Regioni durante le festività.

“Io sono contrario a spostamenti come quelli che ci sono stati nell’estate. In questo momento – ha aggiunto – sentiamo il dovere di evitare una terza ondata. Questo non significa che dobbiamo rinchiuderci dentro casa, ma dobbiamo creare le condizioni affinchè gli operatori sanitari di fare al meglio il loro lavoro”.