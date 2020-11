Share Pin 108 Condivisioni

Sul posto Polizia Locale

Ladispoli, perde il controllo dell’auto e si ribalta in Piazza Domitilla

Paura nel pomeriggio a Ladispoli per un incidente stradale avvenuto in via Roma nei pressi di Piazza Domitilla.

Una ford KA si è ribaltata più volte per poi finire la corsa occupando la carreggiata. La persona alla guida, illesa, avrebbe perso quindi il controllo dell’auto improvvisamente.

Intervenuta prontamente sul posto la Polizia Locale, che dovrà ora accertare le cause dell’incidente.

Non sembrano essere coinvolte persone e veicoli.