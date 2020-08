Condividi Pin 5 Condivisioni

I dati aggiornati dell’emergenza Covid-19 a Fiumicino forniti dal Sindaco Esterino Montino

Covid-19 Fiumicino, Montino: “10 i positivi e 19 le persone in sorveglianza attiva sul nostro territorio” – “Come di consueto, la Asl Rm3 mi ha comunicato gli ultimi aggiornamenti riguardo i casi di Coronavirus a Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Oggi sono 10 le persone positive, una in più rispetto a ieri – spiega il sindaco – e 19 quelle in sorveglianza attiva”.

“C’è un lento aumento dei casi. Purtroppo – afferma Montino – ciò dimostra come l’emergenza sanitaria sia ancora pienamente in corso e che occorra seguire scrupolosamente tutte le regole di prevenzione del contagio: distanziamento sociale di almeno un metro, uso della mascherina nei luoghi chiusi, igienizzazione frequente delle mani. Dobbiamo evitare in ogni modo che questi numeri continuino a salire per scongiurare eventuali chiusure future”.