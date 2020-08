Condividi Pin 0 Condivisioni

”Indossate mascherine ovunque e sempre”

Covid-19, 5 positivi a Santa Marinella: il Sindaco fa chiarezza

“Per dovere di una corretta informazione mi corre l’obbligo di comunicare che dei 5 positivi registrati in città, 3 appartengono ad un unico gruppo familiare composto da due coniugi di oltre 80 anni che non sono rimasti in casa” annuncia il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei.

“Gli altri due che erano asintomatici appartengono ad una famiglia di stranieri che si son accorti di essere positivi casualmente a seguito di una visita in ospedale – prosegue il Sindaco – Fortunatamente nessun giovane e nessun frequentatore di spiagge o locali di ritrovo”.

Raccomanda infine di fare sempre attenzione ed indossare mascherine ovunque e sempre.