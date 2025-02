Cosa accadde nel mondo il 16 febbraio? Tra le tante cose che sono accadute negli anni il 16 febbraio, ne abbiamo scelte tre:

Faraone Tutankhamon

Il 16 febbraio 1923, Howard Carter toglie i sigilli della tomba di Tutankhamon da poco scoperta, e rivela al mondo lo straordinario corredo funebre del Faraone, giunto intatto fino a noi.

Era la prima volta che veniva rinvenuto un corredo funerario intatto di un faraone egizio, scampato ai saccheggiatori e ai predoni dell’antichità. Questa scoperta non solo ha portato alla luce un eccezionale tesoro artistico, ma ha anche offerto un’opportunità unica per studiare i riti religiosi connessi alla sepoltura e comprendere la concezione dell’aldilà nella cultura egizia.

Il computer ENIAC

Il 16 febbraio 1946, entra in funzione ENIAC primo computer “non specializzato” della storia. Non specializzato vuole dire che si tratta di un computer non specializzato come i suoi predecessori. Realizzati soprattutto per venire incontro alle esigenze delle Seconda Guerra Mondiale. Era quindi un computer che poteva essere utilizzato in tutti i campi del calcolo e della ricerca.

La costruzione venne affidato ai due scienziati J. Mauchly e J. Eckert. Impiegarono ben 7.297 ore per costruirlo. Furono necessarie 18.000 valvole termoioniche che scaldavano l’ambiente in cui si trovava ad una temperatura superiore ai 50 °C. Il computer ENIAC occupava una superficie di 180 metri quadrati e aveva un peso di 30 tonnellate.

Wallace Carothers nel suo laboratorio

Il 16 febbraio 1937, Wallace Carothers ottiene il brevetto per il nylon.

Wallace Hume Carothers (Burlington, 27 aprile 1896 – Wilmington, 29 aprile 1937) è stato un chimico statunitense. Ebbe il grande merito di inventare il nylon, una resina sintetica, derivata dal petrolio, che dal dopoguerra ha avuto enorme diffusione. Utilizzata quasi da subito nell’industria tessile, soprattutto per la produzione di calze in nylon da donna. Il brevetto rese ricchissima l’azienda chimica DuPont, per cui lavorava.