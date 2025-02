Francesco De Santis parteciperà ai prossimi Campionati Europei Under 20 a Tampere, in Finlandia

Francesco De Santis perteciperà ai prossimi Campionati Europei Under 20

Ormai non ci stupiamo neanche più dei risultati sempre al top di Francesco De Santis. Un grande campione. Un’eccellenza dello sport della nostra città.

Dopo aver partecipato lo scorso agosto ai Campionati del Mondo Under 20, a Lima in Perù, è appena arrivata la notizia che Francesco De Santis ha ottenuto il tempo che gli permetterà di rappresentare Cerveteri e l’Italia intera ai prossimi Campionati Europei Under 20. Campionati che si svolgeranno, sempre ad agosto, a Tampere In Finlandia.