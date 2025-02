È prevista una drastica riduzione delle emissioni inquinanti e del rumore nel porto

Nel 2026, nel porto di Civitavecchia, le navi da crociera potranno spegnere i motori

Uno degli inevitabili problemi che un porto importante come quello di Civitavecchia si ritrova ad affrontare, è quello dell’inquinamento prodotto dalle navi da crociera che vi attraccano. Nel 2024 sono state ben 841 le navi che si sono fermate nel porto di Civitavecchia.

Queste grandi navi da crociera non possono naturalmente spegnere i propri motori perché devono garantire ai loro 3,45 milioni di passeggeri la continuità del funzionamento della nave. In particolare, devono essere mantenuti in funzione gli enormi generatori di energia elettrica che devono far funzionare quelle vere e proprie città galleggianti.

Questo implica che notevoli quantità di fumi inquinanti si riversano sul porto, e quindi sulla città di Civitavecchia. In particolare, le pericolose emissioni di ossidi di azoto e di ossidi di zolfo.

Ma grazie a un finanziamento di 81 milioni di euro del PNRR, si sta lavorando per trovare una soluzione definitiva a questo problema. Il nome in codice del progetto è “Cold Ironing”, e consiste “semplicemente” nell’elettrificare le banchine dove attraccano le navi.

Naturalmente di semplice non c’è nulla, perché altri porti stanno faticando a realizzare progetti simili. Ma Pino Musolino, il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, è ottimista sul portare a termine l’opera nei tempi previsti.

Il cantiere è già stato aperto il 13 febbraio scorso. E al termine dei lavori, previsto per il 29 giugno 2026, le navi che attraccheranno in una delle nove banchine opportunamente attrezzate, potranno spegnere i motori principali, e alimentare i loro complessi sistemi con l’energia elettrica proveniente direttamente dal porto di Civitavecchia.

Motori principali spenti vuole dire, naturalmente, una drastica riduzione delle emissioni inquinanti e del rumore nell’area portuale. Ma anche nel resto della città.