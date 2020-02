Condividi Pin 0 Condivisioni

A porre i riflettori sulla situazione il consigliere regionale del Lazio Federico Rocca responsabile regionale dipartimento sicurezza di Fratelli d’Italia

“Coronavirus, verificare l’applicazione dell’ordinanza Regione Lazio” –

<<Ci giungono diverse segnalazioni di non applicazione di diverse disposizioni previste nell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26 febbraio scorso.

In particolare non ci sono i dispenser per disinfettare le mani negli uffici pubblici e nelle strutture sanitarie. La prevenzione per evitare il contagio e la diffusione sono determinanti, quindi non c’è altro tempo da perdere. Le ordinanze hanno un senso se vengono applicate altrimenti sono solo dei pezzi di carta per mettersi la coscienza a posto.>>

E’ quanto dichiarano in una nota Giancarlo Righini, consigliere Regionale del Lazio e Federico Rocca, responsabile regionale dipartimento sicurezza di Fratelli d’Italia.