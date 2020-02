Condividi Pin 4 Condivisioni

Coronavirus, la mappa mondiale dei contagi

Crescono i contagi da COVID-19 in tutto il mondo, ma aumentano anche i casi di guarigione. Cala anche il numero quotidiano dei morti in Cina: ieri le vittime sono state 29. Si tratta del livello più basso dall’inizio del mese. I contagiati nel paese del dragone sono quasi 79.000. Cresce la diffusione in Corea dove i casi accertati sono 2337 e i morti 13. In Italia i casi di contagio sono 650, 17 sono i morti e 45 i guariti. 248 persone ricoverate presentano sintomi, 56 sono in terapia intensiva e 284 sono in isolamento domicialiare.

I contagi intanto crescono in tutta Europa. In svizzera il governo ha deciso di annullare il salone dell’auto di Ginevra previsto per il prossimo 15 marzo. (nel paese annullati tutti gli eventi con più di 1000 partecipanti). Sempre in tema motori sembra confermato per l’8 marzo l’inizio della MOTO GP in Qatar e il 15 marzo quello del mondiale di Formula 1 che partirà dall’Australia.

L’università Johns Hopkins University ha eleborato una mappa mondiale dei contagi consultabile a questo indirizzo: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6