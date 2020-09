Share Pin 14 Condivisioni

L’annuncio dato dalla dirigente scolastica che in accordo con la ASL hanno chiuso il plesso e avviato i tamponi per il personale

Coronavirus. Una scuola per l’infanzia di Roma chiusa per un caso positivo –

L’anno scolastico non inizia nel migliore dei modi per la scuola per l’infanzia Guattari di Roma.

La dirigente scolastica ha diramato un avviso urgente per segnalare la positività al test Covid-19 di uno dei bimbi che frequenta il plesso della sezione A.

“Il referente Covid della Asl ha pertanto disposto la quarantena per tutti gli adulti e i bambini che hanno avuto contatti diretti con l’alunno/a” – si legge nel comunicato.

La dirigente quindi specifica che dovranno restare a casa tutti i bambini e le insegnanti e le collaboratrici della sezione A.

Tutto il personale scolastico interessato sarà sottoposto al tampone venerdì 18 settembre.

Il plesso oltre, ad oggi, resterà chiuso a tutti anche domani, appunto venerdì 18.

“Daremo comunicazioni più precise in merito non appena ci verranno fornite dalla Asl” – conclude la dirigente.