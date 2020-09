Share Pin 3 Condivisioni

Il consigliere comunale di Cerveteri non condivide più il percorso politico della maggioranza.

Cerveteri, la maggioranza perde un pezzo. Maracci passa all’opposizione –

Paolo Maracci, consigliere comunale di Cerveteri

Paolo Maracci passa all’opposizione: il consigliere comunale di Cerveteri non condivide più il percorso politico della maggioranza.

Perde dunque un pezzo l’Amministrazione di Alessio Pascucci

Intervengono sulla notizia anche i consiglieri De Angelis e Orsomando: “Pascucci perde il Consigliere Maracci che passa in opposizione perché non condivide più i suoi atteggiamenti e il suo modo di fare Amministrazione. Noi dall’ opposizione lo ringraziamo per questa difficile scelta”.