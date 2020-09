Share Pin 1 Condivisioni

Dura critica del consigliere d’opposizione nei confronti della Sindaca Raggi per la gestione della Città Metropolitana

Ascani: “La Settevene Palo resta una vergogna metropolitana”

Federico Ascani è tornato lungo la Settevenepalo per vedere l’andamento dei lavori, ma il suo giudizio, come consigliere d’opposizione di Città Metropolitana resta negativo.

“Ieri in qualità di consigliere d’opposizione sono tornato per un sopralluogo su quella che resta una vergogna metropolitana!” – dice Ascani.

“Probabilmente ad ottobre riaprirà – conclude – ma il giudizio resta negativo nei confronti della Sindaca Raggi per la gestione della strada in questi 5 anni e in generale per la gestione della Città Metropolitana di Roma Capitale”

