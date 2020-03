Condividi Pin 16 Condivisioni

Decisione presa durante il tavolo in prefettura per l’emergenza legata alla diffusione del virus

Coronavirus, salta la mezza maratona di Roma

Si è svolto ieri in Prefettura un incontro sul tema dell’emergenza epidemiologica Coronavirus, convocato dalla prefetta Gerarda Pantalone. Vi hanno preso parte anche le autorità di vertice della Regione Lazio e di Roma Capitale.

Le valutazioni medico-sanitarie provenienti dagli organismi competenti hanno spinto a valutare inopportuno lo svolgersi della mezza maratona Roma-Ostia 2020, evento sportivo previsto per domenica 8 marzo. Sulla base di queste valutazioni, di concerto con le istituzioni presenti al tavolo, così come previsto dall’ultima circolare del Ministero dell’Interno, sarà emanato un provvedimento del Campidoglio per l’annullamento della mezza maratona.

Lo stesso giorno si è riunita in Capidoglio, convocata dall’Assessorato alla Città in Movimento, la Commissione Consultiva Taxi. Risultato: i turni invernali degli operatori, legati alla bassa stagione, saranno prorogati di un mese in considerazione delle circostanze legate alle misure di prevenzione del Coronavirus. Obiettivo, soddisfare le richieste degli operatori del trasporto pubblico non di linea e garantire un servizio efficiente per cittadini e turisti.

Roma Capitale ha aperto un tavolo con la categoria per monitorare gli sviluppi della situazione e a questo fine ha convocato tra due settimane una nuova seduta della Commissione Consultiva, per valutare l’impatto delle misure messe in atto, garantire un monitoraggio costante ed eventualmente decidere nuovi provvedimenti da adottare.

Per il Campidoglio la priorità, su questo versante, è mantenere un confronto periodico con gli operatori taxi, così da poter valutare insieme a loro tutte le misure più adeguate a fronteggiare la diminuzione della domanda e andare incontro alle necessità della categoria.