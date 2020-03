Condividi Pin 28 Condivisioni

Distanza di un metro, no alla stretta di mano; se si ha la febbre occorre rimanere a casa. Solo alcune delle norme igieniche da adottare

Coronavirus, le nuove regole da rispettare per contenere il rischio

Anziani in casa, distanza 1 metro, no alle strette di mano, sono queste le nuove regole che il governo Conte ha deciso di adottare, in modo definitivo, per tentare di fermare l’esplosione dei contagi da coronavirus in Italia. La raccomandazione prima fra tutte è quella di rispettare le norme igieniche al fine di riuscire a contenere il rischio, come ad esempio evitare luoghi affollati e rimanere in casa se si ha la febbre.

Coloro che hanno raffreddore o tosse, invece, sono raccomandati di avere sempre con sé un fazzoletto, evitando il contatto con le mani.

E’ bene mantenere almeno una distanza di un metro dalle altre persone, senza avere alcun tipo di contatto.

Le norme sono state stabilite con l’obiettivo di renderle attive per un mese. Si tratta delle stesse misure riservate alle Regioni con più contagi, ovvero Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Anche le manifestazioni o gli eventi sportivi, per circa trenta giorni, avranno sedi e cancelli chiusi.

Tuttavia sale a 4 miliardi il decreto per combattere l’emergenza economica del coronavirus che, con ogni probabilità potrebbe essere approvata come decreto vero e proprio nel corso della prossima settimana. Conte ha intenzione di intervenire per rilanciare il turismo e l’economia, offrendo circa 1,3 miliardi alla sanità, ai settori produttivi e agli ammortizzatori sociali.