I punti all’OdG che saranno trattati in aula presso il Granarone

Cerveteri, convocato il Consiglio Comunale per lunedì 9 marzo

Il Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio Comunale per lunedì, 9 marzo 2020 alle ore 15, in sessione straordinaria di prima

convocazione ed in seduta pubblica, presso la sala consiliare avente sede in Via Rosati Palazzo del “Granarone”.

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, visti gli artt. 13 e 14 dello Statuto Comunale e visto il Regolamento del Consiglio Comunale, in particolare gli artt. 8, 11, 12, 13 e 14, saranno discussi i seguenti punti all’Ordine del Giorno:

Approvazione verbale seduta precedente (27 gennaio 2020);

Variazione al bilancio di previsione 2020/2022. Ratifica delibera giunta comunale N. 9

del 03/02/2020 ai sensi dell’. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Mozioni.

Gli atti potranno essere visionati ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Consiglio Comunale presso l’Ufficio Presidenza del Consiglio, nei normali orari di ufficio.