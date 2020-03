Condividi Pin 0 Condivisioni

In dettaglio

Scuola Vigili del Fuoco Capannelle: Spallanzani, “Altro caso positivo, disposto trasferimento”

Scuola Vigili del Fuoco Capannelle: Spallanzani, “Altro caso positivo, disposto trasferimento” – “C’è una nuova positività al COVID-19 per un allievo della scuola dei Vigili del Fuoco di Capannelle. È stato predisposto il trasferimento presso l’istituto Spallanzani”. Lo comunica la Direzione sanitaria dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

AGGIORNAMENTO COVID19 PAZIENTE SOTTOPOSTO AL SECONDO TAMPONE

In riferimento alle informazioni relative al paziente di Vetralla sottoposto a tampone per verificare la presenza di Covid19 , si comunica che anche il secondo tampone, come da protocollo, ha dato come prevedibile, esito negativo. Pertanto il paziente è stato dimesso ed è tornato alla propria abitazione.Alla luce di quanto accaduto e alla non presenza di alcun caso di corona virus sul nostro territorio, Invitiamo nuovamente tutti i cittadini a continuare la propria vita senza alcun allarmismo. Qualunque altro aggiornamento e informazione sul Coronavirus nel nostro territorio sarà immediatamente veicolata direttamente dagli organi istituzionali della Città di Tarquinia.