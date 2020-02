Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota dell’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti

Coronavirus. Regimenti (Lega): “Nord Italia reagisce, ma governo ha sottovalutato allarme”

Coronavirus. Regimenti (Lega): “Nord Italia reagisce, ma governo ha sottovalutato allarme” – “L’Italia sta reagendo all’emergenza coronavirus, il Covid-19, e nelle regioni più colpite, Lombardia e Veneto, i presidenti della Lega Attilio Fontana e Luca Zaia hanno mostrato grande determinazione, attuando con tempestività i provvedimenti necessari per isolare i focolai e far fronte al crescendo dei contagi. Va anche detto, però, che, come ha più volte sottolineato il segretario della Lega Salvini, l’allarme per un possibile contagio anche nel nostro Paese è stato sottovalutato e solo ora che il virus si sta diffondendo su tutto il territorio si sta cercando di porvi rimedio”. Lo dichiara l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, che aggiunge: “Sarebbero serviti controlli più rigidi negli aeroporti e la quarantena immediata per i casi sospetti, invece nella fase iniziale tutto è stato affrontato con eccessiva leggerezza. E’ bene prendere atto di una situazione che si evolve continuamente e che bisogna affrontare con le giuste misure”.