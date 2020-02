Condividi Pin 7 Condivisioni

In dettaglio

All’Istituto Ladispoli 1 il Carnevale è allegria

All’Istituto Ladispoli 1 il Carnevale è allegria – Come ogni anno, nel mese di febbraio, arriva il Carnevale, una delle espressioni più autentiche della tradizione popolare del nostro paese, celebrata in tutte le parti d’Italia, dal nord al sud. E’ una delle poche feste che sprigiona allegria e spensieratezza ! Ma non lamentiamo l’invadenza dei mezzi tecnologici nella vita dei nostri alunni, tra i quali sembra prevalere l’aggregazione via sms o sui social network? E allora, perché non proporre loro una festa che possa sollecitare la fantasia, la creatività per inventare una maschera, per decidere una festa a tema e la possibilità di lavorare insieme fra bambini e ragazzi con competenze diverse? E perché allora non festeggiare il Carnevale a Scuola? Ed è proprio con questo spirito che il nostro Istituto ha voluto dedicare tre giorni , il 20, il 24 e il 25 febbraio, al Carnevale, una bellissima ondata di colori e di allegria che ha visto coinvolti tutti gli alunni dei tre ordini di scuola ed i loro docenti nelle Palestre del Plesso R.Livatino e di G. Falcone.Grazie al servizio di animazione dell’Associazione “Smiley world” i ragazzi e i bambini sono stati intrattenuti da simpatici e bravissimi animatori, con balli di gruppo ebaby dance, giochi musicali, spettacoli del teatrino dei burattini epresentazione delle maschere più classiche, con un piacevole richiamo alla tradizione , che oggi viene spesso dimenticata dai più piccoli, poiché da tempo sostituita da personaggi più globali. Tutti hanno potuto inoltre partecipare attivamenteall’intrattenimento, presentando il tema e le maschere del Carnevale che la propria classe hascelto e partecipando ad una sfilata con l’elezione della maschera più bella, ad opera di unagiuria. Una festa che ha evidenziato il valore del divertimento e dell’amicizia e che fra risate e stupore, ha segnato un momento importante del vivere insieme e di spettinata allegria. Vogliamo per questo ringraziare la nostra Dirigente , Prof.ssa Enrica Caliendo e la Vicaria dott.ssa Marina Marcucci;l’Associazione “Smiley world”, mentre un ringraziamento particolare va alla Sig.ra Tamara Roddi, genitore di due alunni che frequentano il nostro Istituto, che da diversi anni fa parte del nostro Consiglio, per aver organizzato questo evento nei minimi particolari, dedicando tempo, energie e passione perché tutto si potesse svolgere nei migliori dei modi ed in sicurezza . Un grazie di cuore va anche al “Gran Bar Nazionale”di Ladispoli, nella persona di Marco Nica e della moglie Katia Giordano, che hanno sponsorizzato questa splendida manifestazione. Ma vogliamo anche porre l’accento sulla disponibilità di tutti i genitori delle classi che hanno aderito , pronti a prestare le proprie capacità e competenze all’interno della scuola, nell’ottica della compartecipazione e dell’integrazione. L’idea è infatti quella di mettere in circolo le conoscenze per “fare rete”, in un processo comune con gli insegnanti, che permetta di amalgamare passioni, esperienze , capacità artistiche e creatività per creare a scuola un clima di relazioni capace di favorire la crescita personale e un sereno apprendimento dei ragazzi.

Marianna Miceli ( Docente dell’Istituto)