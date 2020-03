Condividi Pin 8 Condivisioni

Per gli organizzatori, l’incontro è un modo per facilitare le informazioni tra ente e territorio

Coronavirus, oggi la conferenza stampa di Asl Roma 4 – Si è tenuta oggi pomeriggio la Conferenza Stampa di Asl Roma 4, convocata per fare il punto sulla situazione dell’emergenza Coronavirus nel distretto di competenza. Aperta dalle parole di Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale dell’ente distrettuale, l’incontro si è deciso di convocarlo quale modo per facilitare ancor di più le informazioni tra Asl e territorio, saldando inoltre ulteriormente il rapporto con i suoi cittadini. “Il Lazio sta reagendo in maniera gregia”, uno dei passi più importanti dell’intervento di Quintavalle.

Terminate le esposizioni di rito, a prendere la parola è il Dottor. Antonio Carbone, Direttore Medico di Presidio Polo ospedaliero S. Paolo Civitavecchia e Padre Pio Bracciano Asl Roma 4, esponendo alla stampa i principali provvedimenti presi dagli ospedali di Civitavecchia e Bracciano per fronteggiare l’emergenza: “Presso l’Ospedale di Civitavecchia, inviata dalla Regione Lazio, presso il pronto soccorso è stata allestita una Tenda Pre-Triage (Tenda esterna), in cui opererà personale sanitario ed infermieristico, dedicata proprio ai pazienti giunti al pronto soccorso ed affetti da patologie respiratorie, in cui saranno collocati 8 posti letto. Un’altra tenda è stata lì collocata e fornita dalla Protezione Civile di Civitavecchia in cui saranno collocati 6 posti letto per coloro in attesa di responso del tampone. Inoltre sono stati accorpati in un unico settore i reparti di Chirurgia e Ortopedia. Presso l’Ospedale di Bracciano anche qui è stata istallata una Tenda Pre-Triage ed inoltre presso la struttura sono stati ricavati 5 posti letto sempre per coloro in attesa di responso del tampone”

Terminato l’intervento di Carbone, a prendere la parola è la Dottoressa Simona Orsino, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, la quale ha esposto i dati di pazienti positivi, pazienti sotto sorveglianza e pazienti usciti dall’isolamento dei comuni comprendenti il distretto Asl Roma 4:

Allumiere 0 pazienti positivi, 8 pazienti sotto sorveglianza, 1 uscito dall’isolamento;

Tolfa 1 paziente positivo, 20 sotto sorveglianza;

Santa Marinella 4 pazienti positivi, 118 sotto sorveglianza, 12 usciti dall’isolamento;

Civitavecchia 12 pazienti positivi, 229 sotto sorveglianza, 36 usciti dall’isolamento;

Cerveteri 4 pazienti positivi, 67 sotto sorveglianza, 31 usciti dall’isolamento;

Ladispoli 1 paziente positivo, 78 sotto sorveglianza, 15 usciti dall’isolamento;

Bracciano 1 paziente positivo, 37 sotto sorveglianza, 13 usciti dall’isolamento;

Canale Monterano 1 paziente positivo, 5 sotto sorveglianza;

Manziana 3 pazienti positivi, 40 sotto sorveglianza;

Trevignano Romano 0 pazienti positivi, 8 sotto sorveglianza, 4 usciti dall’isolamento;

Anguillara 1 probabilmente positivo;

Formello 0 pazienti positivi, 12 sotto sorveglianza, 7 usciti dall’isolamento;

Campagnano 0 pazienti positivi, 8 sotto sorveglianza, 2 usciti dall’isolamento;

Mazzano 0 pazienti positivi, 4 sotto sorveglianza, 1 uscito dall’isolamento;

Sacrofano 3 pazienti positivi, 8 sotto sorveglianza;

Rignano 1 paziente positivo, 11 sotto sorveglianza;

Morlupo 0 pazienti positivi, 5 sotto sorveglianza;

Castelnuovo 0 pazienti positivi, 5 sotto sorveglianza;

Riano 0 pazienti positvi, 5 sotto sorveglianza;

Capena 0 pazienti positivi, 6 sotto sorveglianza;

Sant’Oreste 0 pazienti positivi, 1 sotto sorveglianza;

Altri 0 pazienti positivi, solo 1 sotto sorveglianza a Torrita Tiberina

Qui il link della diretta della Conferenza Stampa di Asl Roma 4: https://www.facebook.com/ASLRomaquattro/videos/888012471621202