766.663 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 5.312.940

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 21.516.760 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 17 agosto 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 21.516.760 con 766.663 decessi.

Nell’ordine con più casi troviamo tra i maggiori: Stati Uniti con 5.312.940; Brasile con 3.317.096; India con 2.647.663; Russia con 922.853; Sud Africa con 583.653; Perù con 525.803; Messico con 517.714; Colombia con 456.689; Cile con 385.946; Iran con 343.203; Spagna con 342.813; Gran Bretagna con 316.371.

In Italia, come indicato dal Ministero della Salute, i casi accertati sono 253.915. In totale, nel continente americano i casi accertati sono 11.561.554, in Europa 3.754.649, in Asia 3.103.018, nell’area del Mediterraneo 1.737.027, in Africa 945.165, mentre nel Pacifico 414.606.