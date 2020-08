Condividi Pin 1 Condivisioni

Appuntamento il 26 agosto a Villa dei Desideri con la sfilata degli abiti da sposa

Cerveteri, grand opening per Rosa Spose

Fervono i preparativi nella città etrusca per il taglio del nastro a Rosa Spose.

Cerveteri, grand opening per Rosa Spose

L’appuntamento con la grande apertura è per il 27 agosto.

Non un’apertura qualsiasi, ma una vera e propria grande festa dove sarà possibile dare uno sguardo, in anteprima agli abiti da sposa proposti dal negozio.

L’evento si svolgerà il 26 agosto a Villa dei Desideri (in via del Tiro a Segno 4) a partire dalle 20.

Ci si potrà gustare un buon apericena in una fantastica cornice prima che il sipario si alzi sugli abiti da sposa alle 21.30. L’ingresso è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 339.4119.704.

Il giorno seguente ci si sposterà invece in via Piave 11/B, dove Rosa Spose è pronta ad aprire le porte della sua attività a quante aspettano di coronare il proprio sogno d’amore indossando un abito da principessa, proprio come nelle favole.