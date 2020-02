Condividi Pin 0 Condivisioni

La Regione calma la tensione e annuncia l’assenza di contagi nel Lazio

Coronavirus, multe per chi arriva dai comuni contagiati senza avvisare la Asl

Multe salate nei confronti di chi è stato nei comuni del contagio e non avvisa urgentemente la Asl. Questa la misura scattata per l’allerta coronavirus.

Prosegue la corsa alla bonifica dei mezzi pubblici super affollati ogni giorno in città o le prese d’assalto nei negozi, farmacie e supermercati per l’acquisto di detergenti, disinfettanti, amuchina, mascherine e guanti. Seguono anche le indicazioni di non recarsi presso i pronto soccorsi se si è malati con febbre e se si fa fatica a respirare.

Centralini in tilt. Nelle ultime ore è stato infatti attivato un numero al quale i cittadini potranno rivolgere informazioni senza intasare altri numeri. Attivo 24 ore su 24, sarà possibile inoltrare la chiamata al: 800 118 118.

Attualmente l’obiettivo in Regione è quello di alzare la vigilanza e il buonsenso, per cercare di abbassare invece la tensione e soprattutto le polemiche che potrebbero derivarne. Dalla Regione è questo il momento di rafforzare la prevenzione. Il Presidente Zingaretti avrebbe inoltre dichiarato ieri in Prefettura che nessun cittadino del Lazio in questo momento è stato affetto dal coronavirus.