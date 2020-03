Condividi Pin 1 Condivisioni

”Non voglio persone a spasso sul territorio”

Coronavirus, il Sindaco Tedesco: ”Chiudete il Porto”

Per contenere e contrastare l’emergenza del coronavirus che ha colpito anche la città di Civitavecchia, il Sindaco Ernesto Tedesco è sceso in Porto questa mattina per procedere con la chiusura. “Non voglio persone sul territorio” ha detto sui social.

Ha difatti schierato la Polizia locale del Comandante Ivano Berti e, insieme a Massimiliano Grasso, sta procedendo a controllare l’accesso esterno di Largo della Pace. Anche la Costa Victoria è ferma in porto e nessuno è stato fatto scendere a terra.