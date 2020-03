Condividi Pin 5 Condivisioni

Nuove regole soprattutto per chi si trova in isolamento domiciliare, positivo al virus

Covid-19, le procedure per la raccolta dei rifiuti a Ladispoli

L’Amministrazione comunale ricorda le procedure sul come eliminare i rifiuti urbani che, in questo periodo di emergenza sanitaria, richiedono nuove regole, soprattutto per chi è in isolamento domiciliare perché risultato positivo al coronavirus.

In quarantena obbligatoria o se si è positivi al test, ad esempio, la raccolta differenziata viene sospesa (occorre contattare la Tekneko al numero verde 800598114) tutti i rifiuti vanno messi nell’indifferenziato chiusi in due o tre sacchetti resistenti.

Se invece non si è positivi e non si è in quarantena la raccolta porta a porta continua con alcune accortezza smaltendo, ad esempio, i fazzoletti o rotoli di carta nel secco indifferenziato.

Si raccomanda di igienizzare i contenitori da esporre al suolo pubblico e di movimentarli solo con guanti monouso.

Tutte le informazioni nell’avviso allegato.

Ricordiamo che nei giorni di pulizia delle strade non è più obbligatorio spostare le automobili. La segnaletica verticale verrà adeguata nelle prossime settimane.