Condividi Pin 30 Condivisioni

“Le decisioni e le misure adottate dal Governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali alle quali si prega di far riferimento”

Coronavirus, fake news su chiusura scuole. La Presidenza del Consiglio smentisce

Occhio alle fake news. In queste ore sta diventando virale la presunta chiusura di tutte le scuole per decisione del Presidente Giuseppe Conte, come misura preventiva del coronavirus, ma è una bufala.

A darne notizia è proprio la Presidenza del Consiglio che invita ad informarsi solo ed esclusivamente tramite canali e fonti ufficiali: “Le decisioni e le misure adottate dal Governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali alle quali si prega di far riferimento”.