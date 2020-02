Condividi Pin 0 Condivisioni

Al momento non risultano persone ferite

In fiamme una discarica. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco

Dalle ore 11.00 le squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo in Via della Falcognana 130, per un incendio di discarica autorizzata di carta.

Sul posto sette mezzi VVF del Comando di Roma più capo turno provinciale e funzionario di guardia.

Si è reso necessario l’intervento del carro schiuma per il notevole carico di incendio ed il denso fumo dei circa 10.000 mq di superficie coinvolta.

Al momento non risultano persone ferite. Si rimanda a successivi aggiornamenti per eventuali novità dell’incendio.