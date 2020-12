Share Pin 1 Condivisioni

Sarà una infermiera a ricevere la prima dose del vaccino

Coronavirus: domenica V-Day allo Spallanzani –

Sarà una infermiera a ricevere la prima dose del vaccino contro il coronavirus.

La somministrazione del siero è in programma domenica 27 dicembre allo Spallanzani di Roma, per il V-Day, come riporta l’adnkronos, che partirà in contemporanea in tutta Europa.