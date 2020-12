Share Pin 1 Condivisioni

Grazie alla visione dei filmati estrapolati da alcune telecamere presenti in zona, gli agenti di Polizia, hanno individuato e assicurato alla giustizia il malvivente

Rapina e violenta un donna mentre torna a casa: arrestato –

Stava percorrendo la strada di casa, in via Gucciardini angolo via Carlo Botta, quando un uomo l’ha avvicinata aggredendola.

Vittima una donna di 46 anni di Roma.

Il fatto è accaduto il 16 dicembre scorso. Secondo quanto raccontato dalla donna, intorno alle 21.50 l’uomo l’ha avvicinata facendola cadere e minacciandola di ucciderla e di violentarla se non gli avesse consegnato i soldi.

Dopo averla violentata si è allontanato con la vittima che ha chiesto aiuto in una pizzeria poco distante il cui proprietario, come riporta askanews, ha allertato la Polizia.

La donna è stata trasportata in ospedale dove è stata giudicata guaribile in 7 giorni.

Gli agenti di Polizia hanno individuato l’uomo, un 29enne, grazie alla visione dei filmati estrapolati da alcune telecamere presenti in zona.