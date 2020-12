Share Pin 0 Condivisioni

Il gesto da parte dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio

Donati 750mila euro alla Caritas di Roma per le mense e l’assistenza ai poveri –

L’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio dona 750 mila euro alla Caritas di Roma per le mense e l’assistenza ai poveri.

Ad annunciarlo è stata la consigliera regionale di Italia Viva, Marietta Tidei.

“Con questa donazione – ha detto – saranno distribuiti alimenti a 21.600 famiglie in difficoltà”.

“Pensate che nel 2019 la Caritas aveva distribuito 24mila quintali di cibo, quest’anno più di 80 mila quintali con un incremento del 345%”.

“Questa donazione – ha concluso Tidei – definita dal presidente dell’Arsial Mario Ciarla, è una goccia nel mare, ma credo sia un segnale importante: in questo periodo così difficile dobbiamo fare il possibile per non lasciare nessuno solo”.