“Apriamo le finestre, usciamo in balcone e suoniamo insieme anche se lontani”, da un’idea lanciata da Fanfaroma

Coronavirus, domani il flashmob sonoro dalle finestre e dai balconi di tutta Italia

“Apriamo le finestre, usciamo in balcone e suoniamo insieme anche se lontani”, un messaggio che sta circolando in queste ore su WhatsApp. Si tratta del Flashmob sonoro ‘Ovunque tu sia” lanciato da Fanfaroma, la street band romana nata nel 2013.

In alcune città è già iniziato, ma l’appuntamento vero e proprio è domani, venerdì 13 marzo, dalle ore 18 in poi. Tutti gli abitanti d’Italia potranno infatti prendere il loro strumento ed iniziare a suonarlo dalla finestra o dal terrazzo. In pochi secondi il Paese diventerà un gigantesco concerto gratuito.

Pronti a lasciar andare via i pensieri e sorridere dai balconi di casa a ritmo di musica?