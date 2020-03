Condividi Pin 27 Condivisioni

Coronavirus, il Sindaco Pascucci: ”Denunce per chi semina panico e fake news”

“In questo momento così delicato è necessario essere tutti collaborativi e non diffondere fake-news.

Oramai spendiamo una fetta importante di tempo a rassicurare cittadini e cittadine preoccupati per aver letto qualche bufala diffusa nella nostra città in rete e su chat private. E’ mia intenzione procedere con denunce verso chi semina il panico in un momento già così delicato.

Le regole da seguire sono semplici: rimanete in casa. Siamo consapevoli delle difficoltà economiche del momento. Ci stiamo confrontando con il Governo centrale per trovare delle soluzioni anche a questa emergenza.

Vi invio un video informativo che ho girato pochi minuti fa: https://bit.ly/2TL4ayN”.

Così, in una nota il Sindaco Alessio Pascucci