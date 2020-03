Condividi Pin 1 Condivisioni

”Mi preme ricordare che un decreto nazionale ci impone di restare a casa e uscire solo per andare al lavoro”

Coronavirus, il Sindaco Tondinelli: ”Se rimaniamo a casa, la pandemia finirà presto”

“Anche attraverso lo strumento utile della pagina del Comune di Bracciano, siamo venuti a sapere che ci sono diverse persone che causano assembramenti nei parchi, nelle piazzette e strade.

Mi preme ricordare che un decreto nazionale ci impone di restare a casa e uscire solo per andare al lavoro (se non è possibile svolgere l’attività da casa) o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, ad esempio,l’acquisto di beni essenziali.

Dobbiamo inoltre essere in grado di giustificare i nostri spostamenti anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

Dobbiamo fare attenzione perché la veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato oltre a sanzioni molto salate.

Quanto esposto, visti i recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, da ultimo il DPCM dell’11 marzo 2020. Se tutti facciamo lo sforzo di restare a casa, questa pandemia finirà presto. Sicuro della comprensione di tutti i cittadini”, lo scrive il Sindaco Tondinelli.