Torre Flavia, l’anima di Ladispoli dipinta da 48 cuori: un decennale di arte e amore



Quando l’arte diventa custodia del territorio

A soli trenta chilometri da Roma, affacciata sul mare del litorale laziale, sorge Torre Flavia, simbolo storico e paesaggistico della città di Ladispoli.

Una presenza silenziosa che attraversa il tempo, osservando il mare, il vento, gli uomini e le trasformazioni di un territorio che continua a cercare la propria identità tra memoria e futuro.

Nasceva il 9 Maggio 2016 da questa consapevolezza il progetto artistico “48 Artisti per Torre Flavia”, un’iniziativa collettiva che univa e che unisce arte, sensibilità civile e valorizzazione culturale.

Quarantotto artisti hanno scelto di mettersi a disposizione di un’idea comune: trasformare la creatività in uno strumento di tutela, attenzione e amore verso uno dei luoghi più rappresentativi del litorale laziale.

Non si tratta soltanto di un opera di decoro è molto di più:

È un gesto collettivo.

Un atto di partecipazione culturale.

Ogni artista coinvolto ha portato con sé un linguaggio diverso, una visione personale, un’emozione unica. Pittura e arte contemporanea e ricerca visiva si intrecciano in un percorso che racconta Torre Flavia non solo come monumento storico, ma come simbolo identitario, luogo dell’anima e memoria condivisa.

In un tempo in cui spesso il territorio viene dimenticato o consumato con superficialità, questo progetto rimette al centro il valore della bellezza e della responsabilità culturale.

L’arte diventa così una voce capace di sensibilizzare, coinvolgere e creare connessioni tra cittadini, artisti e nuove generazioni.

Torre Flavia non rappresenta soltanto una torre costiera: è un presidio della memoria, un punto di incontro tra natura, storia e identità locale. Attorno ad essa vive un ecosistema prezioso, un patrimonio ambientale e culturale che merita attenzione, rispetto e continuità.

“48 Artisti per Torre Flavia” vuole essere ancora dopo dieci anni questo:

un invito a guardare nuovamente ciò che spesso abbiamo sotto gli occhi ma non osserviamo più davvero.

Perché difendere un simbolo significa difendere una comunità.

E quando l’arte sceglie di schierarsi dalla parte del territorio, nasce qualcosa che va oltre l’esposizione artistica: nasce un racconto collettivo capace di lasciare un segno.

Un progetto che dimostra come la cultura possa ancora essere un ponte tra persone, luoghi e coscienze.

E che anche attraverso un quadro, una fotografia o un’installazione si possa continuare a proteggere la memoria di un paesaggio e l’anima di una città.

Il tappeto su cui camminiamo tutti i giorni è l’arte che

emana Bellezza senza avere nulla in cambio . Seminare oggi per poter raccogliere domani una eredità per le generazioni in divenire.

L’opera è esposta ed è visibile all’interno del Palazzo che ospita il Comune di Ladispoli in piazza Falcone 1.

Galleria d’arte inQuadro

di Fabio Uzzo