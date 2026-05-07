Torre Flavia, l’anima di Ladispoli dipinta da 48 cuori: un decennale di arte e amore

Quando l’arte diventa custodia del territorio
A soli trenta chilometri da Roma, affacciata sul mare del litorale laziale, sorge Torre Flavia, simbolo storico e paesaggistico della città di Ladispoli.
Una presenza silenziosa che attraversa il tempo, osservando il mare, il vento, gli uomini e le trasformazioni di un territorio che continua a cercare la propria identità tra memoria e futuro.
Nasceva il 9 Maggio 2016 da questa consapevolezza il progetto artistico “48 Artisti per Torre Flavia”, un’iniziativa collettiva che univa e che unisce arte, sensibilità civile e valorizzazione culturale.
Quarantotto artisti hanno scelto di mettersi a disposizione di un’idea comune: trasformare la creatività in uno strumento di tutela, attenzione e amore verso uno dei luoghi più rappresentativi del litorale laziale.
Non si tratta soltanto di un opera di decoro è molto di più:
È un gesto collettivo.
Un atto di partecipazione culturale.
Ogni artista coinvolto ha portato con sé un linguaggio diverso, una visione personale, un’emozione unica. Pittura e arte contemporanea e ricerca visiva si intrecciano in un percorso che racconta Torre Flavia non solo come monumento storico, ma come simbolo identitario, luogo dell’anima e memoria condivisa.
In un tempo in cui spesso il territorio viene dimenticato o consumato con superficialità, questo progetto rimette al centro il valore della bellezza e della responsabilità culturale.
L’arte diventa così una voce capace di sensibilizzare, coinvolgere e creare connessioni tra cittadini, artisti e nuove generazioni.
Torre Flavia non rappresenta soltanto una torre costiera: è un presidio della memoria, un punto di incontro tra natura, storia e identità locale. Attorno ad essa vive un ecosistema prezioso, un patrimonio ambientale e culturale che merita attenzione, rispetto e continuità.
“48 Artisti per Torre Flavia” vuole essere ancora dopo dieci anni questo:
un invito a guardare nuovamente ciò che spesso abbiamo sotto gli occhi ma non osserviamo più davvero.
Perché difendere un simbolo significa difendere una comunità.
E quando l’arte sceglie di schierarsi dalla parte del territorio, nasce qualcosa che va oltre l’esposizione artistica: nasce un racconto collettivo capace di lasciare un segno.
Un progetto che dimostra come la cultura possa ancora essere un ponte tra persone, luoghi e coscienze.
E che anche attraverso un quadro, una fotografia o un’installazione si possa continuare a proteggere la memoria di un paesaggio e l’anima di una città.
Il tappeto su cui camminiamo tutti i giorni è l’arte che
emana Bellezza senza avere nulla in cambio . Seminare oggi per poter raccogliere domani una eredità per le generazioni in divenire.
L’opera è esposta ed è visibile all’interno del Palazzo che ospita il Comune di Ladispoli in piazza Falcone 1.
Galleria d’arte inQuadro
di Fabio Uzzo