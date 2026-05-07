Un momento di grande prestigio nel mondo della pallavolo che approda al PalaSorbo con le gare che si svolgeranno al meglio dei 3 set vinti su 5; Under 15 maschile Finale 3° – 4° posto ore 16.00 ROMA 7 VOLLEY – ARMUNDIA VIRTUS ROMA; a seguire Under 15 maschile Finale 1° – 2° posto alle ore 18.00 FENICE ROMA PALLAVOLO – MARINO PALLAVOLO CV BULLS.

La Società A.S.D. Libera Volley porta a Ladispoli le Finali Regionali Under 15 Maschile

La vincente rappresenterà il Lazio nelle finali nazionali FIPAV categoria U15 maschili.

“Faccio un in bocca al lupo alla Libera Volley per tutto l’anno agonistico fatto e complimenti per aver organizzato le due finali” – e’ quanto ha affermato il delegato allo sport Fabio Ciampa .

“Ladispoli è sempre più città dello sport, grazie alla visione, all’impegno e al lavoro dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Alessandro Grando. Ladispoli non smette di essere protagonista e punto di riferimento per le federazioni e gli enti sportivi”: è quanto ha affermato il consigliere e delegato alle federazioni e e enti sportivi Stefano Fierli che aggiunge.

“Siamo orgogliosi di ospitare questo evento e vogliamo complimentarci con asd Libera Volley e il suo presidente Giuseppe Pizzimenti per quanto sta facendo per il mondo della pallavolo ma soprattutto per lo sport di Ladispoli”.