La Società A.S.D. Libera Volley porta a Ladispoli le Finali Regionali Under 15 Maschile

Un momento di grande prestigio nel mondo della pallavolo che approda al PalaSorbo con le gare che si svolgeranno al meglio dei 3 set vinti su 5; Under 15 maschile Finale 3° – 4° posto ore 16.00 ROMA 7 VOLLEY – ARMUNDIA VIRTUS ROMA; a seguire Under 15 maschile Finale 1° – 2° posto alle ore 18.00 FENICE ROMA PALLAVOLO – MARINO PALLAVOLO CV BULLS.
La vincente rappresenterà il Lazio nelle finali nazionali FIPAV categoria U15 maschili.
“Faccio un in bocca al lupo alla Libera Volley per tutto l’anno agonistico fatto e complimenti per aver organizzato le due finali” – e’ quanto ha affermato il delegato allo sport Fabio Ciampa .
“Ladispoli è sempre più città dello sport, grazie alla visione, all’impegno e al lavoro dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Alessandro Grando. Ladispoli non smette di essere protagonista e punto di riferimento per le federazioni e gli enti sportivi”: è quanto ha affermato il consigliere e delegato alle federazioni e e enti sportivi Stefano Fierli che aggiunge.
“Siamo orgogliosi di ospitare questo evento e vogliamo complimentarci con asd Libera Volley e il suo presidente Giuseppe Pizzimenti per quanto sta facendo per il mondo della pallavolo ma soprattutto per lo sport di Ladispoli”.