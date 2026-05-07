Guardia Costiera, università e scuola: la partnership continua e si rafforza

Nella mattinata di ieri, mercoledì 6 maggio, presso la sede del Rettorato dell’Università degli Studi della Tuscia, è stato sottoscritto un innovativo accordo convenzionale per la formazione specialistica e la promozione della cultura del mare. Rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo Carlo Pisacane di Ponza, l’accordo assolverà all’auspicata funzione di connessione tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e quello dell’università e della ricerca.

Alla cerimonia per la firma hanno preso parte il Prorettore dell’Ateneo Prof. Daniele CANESTRELLI, il Direttore del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche Prof. Vincenzo PISCOPO, una rappresentanza del corpo docente e degli alunni dell’Istituto Comprensivo Carlo Pisacane di Ponza tra cui la Dirigente Scolastica Dott.ssa Alessandra MORAZZANO e, per la Guardia Costiera, il Direttore Marittimo del Lazio C.V. (CP) Cosimo NICASTRO, il Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta C.F. (CP) Felice MONETTI ed il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza T.V. (CP) Dario NICOSIA.

L’accordo segue l’esito positivo della collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Carlo Pisacane e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza dello scorso anno e la conseguente volontà di avviare un nuovo percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento. Da quest’anno, con l’ulteriore e straordinario contributo del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università della Tuscia, la collaborazione si sostanzierà in una piattaforma di scambio tra lezioni frontali ed esperienze sul campo, capace di stimolare nuove forme di intesa tra le Istituzioni ed il territorio grazie, in particolare, all’avanzata stazione biologica da poco inaugurata sull’Isola ed il cui responsabile è il Dott. Armando MACALI. L’evento si è concluso con l’intervento della Rettrice Prof.ssa Tiziana LAURETI che, dopo aver salutato i presenti, ha concordato con il Comandante NICASTRO l’avvio di una più ampia partnership con l’intera Direzione Marittima del Lazio, finalizzata alla cooperazione tecnico-operativa e, quindi, al rafforzamento della sinergia istituzionale nelle materie della sicurezza della navigazione e della tutela dell’ecosistema marino e costiero