Lo fa sapere Poste Italiane in una nota

Dopo l’esplosione che nella notte ha distrutto il Postamat dell’ufficio postale di Valcanneto, Poste Italiane ha diffuso una nota ufficiale spiegando le conseguenze dell’attacco e le misure predisposte per garantire la continuità dei servizi ai cittadini.

L’azienda ha fatto sapere che, “a seguito dell’esplosione, oltre a mettere fuorigioco il dispositivo automatico, sono stati registrati danni che hanno costretto l’azienda a interrompere temporaneamente l’operatività dell’ufficio postale di largo Arrigo Boito”.

Poste Italiane ha inoltre comunicato “di aver già predisposto i sopralluoghi tecnici per valutare i danni e per avviare le conseguenti attività finalizzate agli interventi necessari per la riapertura dell’ufficio postale di Valcanneto”.

Nel frattempo, per limitare i disagi ai residenti, è stata predisposta “una misura emergenziale per dare continuità ai servizi attivando, già dai prossimi giorni, uno sportello temporaneo interamente dedicato ai cittadini di Valcanneto di Cerveteri presso l’ufficio postale di San Marino di Nicola, in largo Saturno”.

La società ha precisato che la postazione sarà “abilitata a tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli ‘radicati’ come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti BancoPosta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario”.

Lo sportello temporaneo seguirà il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45.

“Poste Italiane – hanno concluso – valuterà comunque eventuali ulteriori soluzioni praticabili e sostenibili al fine di garantire al meglio i servizi durante l’indisponibilità dell’ufficio postale di largo Arrigo Boito”.