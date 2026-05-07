Cerveteri, per la panchina torna di moda il nome di Fabio Ranieri

CERVETERI – Con il campionato agli sgoccioli, il Cerveteri guarda già al futuro tecnico. In città circola con insistenza il nome di Fabio Ranieri, ex colonna verdeazzurra negli anni della C2 e oggi alla guida del Canale Monterano.
Per la piazza, Ranieri non è un profilo qualunque: la memoria dei tifosi corre subito al 1992, a quel pre-spareggio contro la Juve Stabia disputato a Vasto, dove fu proprio lui a firmare il gol del pareggio.
Dopo una carriera tra Perugia, Castel di Sangro e Aprilia, Ranieri vive da anni a Cerveteri. La società scioglierà le riserve solo dopo domenica, ma l’idea di affidare la panchina all’eroe di Vasto sta già infiammando il cuore dei sostenitori.