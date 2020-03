Condividi Pin 12 Condivisioni

Il Direttore Generale Giuseppe Quintavalle: ”Grazie alla Fondazione Cariciv e alla Conad per questo gesto di umanità”

Asl Roma 4: ”Gesti di solidarietà che ci scaldano il cuore”

In questi momenti di difficoltà e paura è importante seguire le regole e affidarsi alla professionalità dei medici e degli operatori sanitari che sono in prima linea a combattere il coronavirus.

Stringersi l’un l’altro, in senso metaforico perché in concreto non si può, dando una mano a chi è più fragile è dimostrazione di umanità. La Fondazione Cariciv e la Conad Terme, tramite la nostra azienda sanitaria ASL Roma 4, hanno donato al Carcere di Civitavecchia una scorta cospicua di prodotti igienizzanti.

“Civitavecchia è una città reattiva, che è pronta a scendere in campo per gli altri quando ci sono difficoltà che mettono alla prova i cittadini, e questa è una prova difficile che tutti insieme dobbiamo superare. Grazie alla Fondazione Cariciv e alla Conad per questo gesto di umanità e solidarietà ” dichiara il Direttore Generale Giuseppe Quintavalle.