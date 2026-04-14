 
Civitavecchia

Giornata del mare e cultura marinara: gli eventi della Direzione Marittima del Lazio

14 Aprile 2026





La giornata del mare si conferma un importante appuntamento per avvicinare le nuove generazioni alla cultura marittima ed alle molteplici sfaccettature della risorsa mare: habitat da proteggere, opportunità professionale e capitale economico. Un evento che ogni anno unisce istituzioni, giovani, associazioni ed imprese. Ed è proprio in quest’ottica che la giornata del mare si è celebrata all’interno della Direzione Marittima del Lazio durante i numerosi eventi organizzati negli scorsi giorni.

A Civitavecchia, le celebrazioni si sono aperte presso il Forte Michelangelo, dove istituzioni e cluster marittimo si sono riuniti, su invito del Direttore Marittimo del Lazio, per discutere sul nuovo assetto del Porto di Civitavecchia ed illustrare i nuovi scenari infrastrutturali del più grande scalo crocieristico nazionale.

Il mare come diritto marittimo e tutela della biodiversità, è stato invece il focus del Convegno organizzato dall’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) nell’ambito della Giornata del Mare e che ha visto tra i relatori proprio il Comandante della Capitaneria di Porto, il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro e l’Assessore alle Politiche del Mare della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli, il Direttore Generale tutela della biodiversità e del mare del Ministero dell’Ambiente Contrammiraglio Francesco Tomas, oltre al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Raffaele Latrofa ed al Contrammiraglio Edoardo Balestra, in rappresentanza del Comando Generale.

Giornata del mare e cultura marinara: gli eventi della Direzione Marittima del Lazio
Giornata del mare e cultura marinara: gli eventi della Direzione Marittima del Lazio
Giornata del mare e cultura marinara

I bambini hanno poi potuto cimentarsi in una Caccia al tesoro a tema mare “Alla scoperta dei tesori di Centumcelle” proprio all’interno del Forte Michelangelo, con la collaborazione della locale Pro Loco, guidati dai militari della Capitaneria di Porto. Per i più grandi, giovani frequentatori dell’ITS Academy Caboto di Civitavecchia, la giornata del mare è coincisa con l’inaugurazione della nuova aula multimediale e la consegna dei diplomi al termine del periodo di studi che segna il loro ingresso verso il mondo marittimo.
A Fiumicino, presso la sede della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, oltre 150 studenti a partire dai 6 anni hanno potuto visitare la Sala Operativa e salire a bordo dei Mezzi Nautici in dotazione alla scoperta delle principali regole per la sicurezza in mare.

A Torvaianica e Sabaudia, sono stati gli stessi militari dei rispettivi Uffici Locali Marittimi a portare la cultura del mare, intesa come tutela dell’ambiente marino e costiero, all’interno dei locali Istituti Comprensivi ed incontrare gli oltre 160 alunni frequentatori. A Nettuno, presso la Sala Consiliare del Comune, nel corso della Conferenza di o orientamento per studenti delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado “Il mare come sport” è stato declinato come opportunità di studio e lavoro, portando quale esempio il lavoro quotidiano degli uomini e delle donne della Guardia Costiera. I professionisti del mare che gli studenti di ogni ordine e grado hanno potuto conoscere presso lo stand allestito nel porto di Nettuno dal quale, a bordo di una motovedetta, un gruppo di bambini affetti da autismo ha potuto vivere l’esperienza di intraprendere il mare, nell’ambito dell’evento “Un mare di sorrisi”.

Come è avvenuto ad Ostia, nell’ambito del Convegno “Nautica: tempo libero, sport e opportunità professionali”, davanti a centinaia di studenti provenienti dagli istituti scolastici
della Capitale, dove gli sbocchi occupazionali offerti dal mare si sono intrecciati con le regole ambientali e la sicurezza.

Per concludere a Gaeta, dove si è svolto l’evento promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha coinvolto gli istituti scolastici e la cittadinanza con una serie di attività dimostrative e di sensibilizzazione quali un’esercitazione di soccorso in mare tra motovedette e moto d’acqua e la possibilità di visitare Nave Dattilo della Guardia Costiera.

Ma la giornata del mare non si conclude con le celebrazioni dell’11 Aprile, a Terracina nei prossimi giorni, d’intesa con il locale gruppo A.N.M.I. (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), si parlerà ancora di ambiente, sport e soccorso con le simulazioni di intervento da parte della Guardia Costiera aiutati dalle unità cinofile della S.I.C.S. (Scuola Italiana Cani di Salvataggio) nell’ambito dell’Open Day a favore degli istituti scolastici locali.