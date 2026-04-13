Il consigliere Paolacci ha portato i saluti istituzionali: “Occorre fare squadra per valorizzare il nostro territorio”

Cerveteri si mette in mostra a Vinitaly, la più importante manifestazione italiana dedicata al vino, in corso a Verona. A rappresentare il territorio cerite sono state quattro realtà locali: Rasenna, Belardi, Tre Cancelli e Cantina Cerveteri, ambasciatrici di una tradizione vitivinicola sempre più orientata alla qualità e alla valorizzazione del territorio.

Cerveteri protagonista a Vinitaly: quattro cantine in vetrina e appello al consorzio

A portare i saluti istituzionali è stato il consigliere Paolacci, che ha voluto rendere omaggio al lavoro dei produttori, sottolineando l’importanza di fare squadra per affrontare le sfide del mercato.

«Se si creano i presupposti per un consorzio, questo potrebbe diventare un vero motore per valorizzare il prodotto vino. Sono anni che cerchiamo di fare rete, senza la quale ci limiteremo a camminare a passo della formica. Chi amministra deve essere da sprone ai produttori», ha dichiarato.

Un invito chiaro, dunque, a rafforzare la collaborazione tra aziende e istituzioni, con l’obiettivo di costruire una rete solida capace di promuovere e far crescere l’identità vinicola di Cerveteri anche sui mercati nazionali e internazionali.